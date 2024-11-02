Цена бьет рекорды: стоимость популярного овоща в Украине стремительно растет

Коротко:
- Цена на огурцы продолжает расти
- Килограмм огурцов стоит 90-115 гривен
- Спрос на огурцы не снижается
В Украине четыре недели подряд дорожают огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Очередное подорожание в этом сегменте эксперты проекта объясняют существенным сокращением предложения огурцов из местных хозяйств.
"На сегодняшний день многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на огурцы на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.", - пишут аналитики.
Сегодня производители готовы отгружать тепличные огурцы от 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.
Аналитики отмечают, что местным фермерам до конца сезона удается повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.
Проект EastFruit
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Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал ранее Главред, в Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Отмечается, что, в частности, овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.
Цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом. Сейчас стоимость овоща достигла 20-30 грн/кг в зависимости от сорта и качества, сообщили аналитики EastFruit.
Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.
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