Цена бьет рекорды: стоимость популярного овоща в Украине стремительно растет

Одной из причин подорожания стало существенное сокращение предложения огурцов из местных хозяйств.

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Цена на огурцы продолжает повышаться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Цена на огурцы продолжает расти

Килограмм огурцов стоит 90-115 гривен

Спрос на огурцы не снижается

В Украине четыре недели подряд дорожают огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередное подорожание в этом сегменте эксперты проекта объясняют существенным сокращением предложения огурцов из местных хозяйств.

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"На сегодняшний день многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на огурцы на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.", - пишут аналитики.

Сегодня производители готовы отгружать тепличные огурцы от 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Аналитики отмечают, что местным фермерам до конца сезона удается повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, в Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Отмечается, что, в частности, овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.

Цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом. Сейчас стоимость овоща достигла 20-30 грн/кг в зависимости от сорта и качества, сообщили аналитики EastFruit.

Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

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