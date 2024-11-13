'Тысячу Зеленского' получат не все: когда придут средства и как их потратить

"Тысячу Зеленского" смогут получить все категории граждан, в том числе и дети, которые находятся в Украине и имеют карточку "Национальный кэшбек".

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"Тысячу Зеленского" получат не все - когда придут средства / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Откуда правительство возьмет деньги на выплаты "тысячи Зеленского"

Как получить тысячу гривен от государства

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Украинская программа государственной помощи, инициированная президентом Владимиром Зеленским, предоставляет возможность получить 1 тысячу гривен всем гражданам, которые находятся на территории Украины. Этот бонус предусмотрен для поддержки граждан и направлен на стимулирование экономики. Главред выяснил, как получить "тысячу Зеленского" и когда придет на карту одна тысяча от государства.

Откуда деньги на тысячу для украинцев

Для выплат по 1 000 гривен каждому украинцу с 1 декабря, как анонсировал президент Владимир Зеленский, планируют использовать остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые не были потрачены Министерством экономики в 2024 году. Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью украинскому Forbes.

Она отметила, что в начале 2024 года Фонд безработицы перечислил 10 млрд грн неиспользованных средств в спецфонд госбюджета для программ поддержки бизнеса от Минэкономики. Из этой суммы осталось 9,3 млрд грн, и именно эти средства будут направлены на выплату "тысячи от Зеленского" до конца года.

Как оформить 1 тысячу гривен от государства

Чтобы получить 1 тысячу гривен от государства, необходимо выполнить несколько простых шагов. Вот пошаговая инструкция:

Установите программу "Дія". Для оформления выплаты вам понадобится государственное приложение "Дія". Скачайте его с App Store или Google Play и зарегистрируйтесь, если еще не имеете аккаунта.

Обновите паспортные данные в приложении. В "Дії" нужно иметь подтвержденную идентификацию. Если вы уже пользуетесь приложением, убедитесь, что ваши данные актуальны.

Оформите заявку на получение выплаты. В приложении "Дія" в течение декабря января и февраля будет специальный раздел, где вы сможете оформить запрос на выплату 1 тысячи гривен.

Ожидайте начисления средств на указанную банковскую карту. В случае успешной заявки деньги поступят на карту "Национального кэшбэка".

Как оформить карту "Национальный кэшбэк" - инструкция

Карта "Национальный кэшбэк" позволяет удобно хранить и использовать полученные государственные выплаты. Вот как ее оформить:

Выбор банка. Для оформления карты можно обратиться в любой банк, который поддерживает программу "Национальный кэшбек".

Заполните заявку на карту. В отделении банка или через онлайн-сервисы (вебсайт, мобильное приложение) вы сможете оформить карту. Для этого вам понадобятся паспортные данные и идентификационный код.

Подтверждение через "Дію". Некоторые банки позволяют быстро подтвердить личность через "Дію". Проверьте, доступна ли эта функция в вашем банке.

Активация карты. Откройте мобильное приложение "Дія", перейдите в раздел "Сервисы", выберите услугу "Национальный кэшбек" и введите номер созданной карты.

Смотрите видеоинструкцию о том, как оформить карту "национальный кэшбек":

После активации карты вы сможете получать кэшбек по государственной программе поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% от стоимости приобретенных отечественных товаров.

Кто получит тысячу от Зеленского

Все украинцы, включая взрослых и детей, получат по 1 000 грн через программу "еПоддержка". Таким образом, семья из пяти человек будет иметь дополнительно 5 000 грн. Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Кто не получит тысячу гривен от Зеленского - если человек находится за границей, можно ли получить "тысячу Зеленского"

Не все украинцы смогут получить обещанную президентом Зеленским финансовую помощь в размере 1000 гривен. Как сообщает РБК-Украина в статье "Тысяча Зеленского: кто получит помощь от государства и что не так с этой идеей", украинские беженцы, которые находятся за границей, не будут иметь права на эту выплату.

Согласно информации СМИ, выплата средств будет осуществляться только после подтверждения места пребывания претендента, поэтому те, кто сейчас проживает за границей как беженцы, не смогут получить помощь.

Как оформить "тысячу Зеленского" на ребенка

Утвержденная правительством программа выплат в размере 1 тысячи гривен охватывает как взрослых, так и детей в Украине, а заявки будут подаваться через приложение "Дія". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Важно, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка", - отметил премьер.

Он отметил, что подать заявку на выплату можно будет стандартно через "Дію", а средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

На что можно потратить тысячу гривен от государства

Заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона объяснил, что средства из программы "Национальный кэшбек" можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, транспорт, мобильную связь и украинские книги. Поскольку средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбек", вероятно, их можно тратить на те же категории, что и обычный кэшбек.

Правительство надеется, что такие выплаты будут стимулировать экономику.

"Это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Это деньги маркированные. Есть определенный круг, куда их можно направить. Но также их можно задонатить на ВСУ", - подчеркнул Соболев.

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Что такое "тысяча Зеленского" "Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

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