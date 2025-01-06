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На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

Виталий Кирсанов
6 января 2025, 23:19
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Радослав Сикорский считает, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия - гораздо слабее, чем считают многие европейцы.
ЕС, Сикорский, Украина
Радослав Сикорский считает, что Европа гораздо сильнее, чем считают в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Основные тезисы Сикорского:

  • Украина заслуживает мира
  • Европа должна улучшить позиции Киева в будущих переговорах

Европа вскоре может оказаться под сильным давлением, цель которого - заключение сделки с Кремлем. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

"Вскоре на нас может быть оказано сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простую сделку, которая позволит Москве восстановиться", - подчеркнул Сикорский.

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Он уточнил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия - гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но "это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция".

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позиции Киева в будущих переговорах", - добавил он.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, как писал Главред со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу, принуждение России как агрессора на базе международного права для окончания войны в Украине.

Однако накануне Андрей Ермак заявил, что для сильной позиции на переговорах об окончании войны нашему государству сейчас не хватает вооружения. Также Украине нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

Тем временем в Белом доме озвучили позицию относительно переговоров Украины и России. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров.

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Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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