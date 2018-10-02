Скрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами" - The Guardian

Сергей Скрипаль

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный веществом группы "Новичок" вместе с дочерью Юлией в британском городе Солсбери в марте, поддерживает аннексию Крыма, а также не верит в присутствие российских войск на Донбассе.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу "Дело Скрипаля" журналиста BBC Марка Урбана.

По словам журналиста, бывший ГРУшник открыто выражает свои националистические взгляды.

Урбан отмечает, что в доме, купленном для Скрипаля MI6, он часто проводил вечера за просмотром российского "Первого канала".

Украинцев он пренебрежительно описывал как "просто овец, которым нужен хороший пастух".

Ранее сообщалось, что выйдя из комы, Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к покушению на него.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.