Скрипаль усомнился в причастности Москвы к его отравлению - СМИ

Сергей Скрипаль

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный веществом группы "Новичок" вместе с дочерью Юлией в британском городе Солсбери в марте, усомнился в причастности России к покушению.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу "Дело Скрипаля" журналиста BBC Марка Урбана.

Урбан лично общался со Скрипалем после того, как тот вышел из комы. По словам журналиста, экс-ГРУшник не поверил, что к его отравлению мог быть причастен Кремль.

Автор книги также утверждает, что Скрипаль открыто поддерживал аннексию Крыма и не верил в присутствие российских войск на Донбассе.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.