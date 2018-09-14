"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом по интервью Петрова и Боширова

Второй день пользователи всемирной Сети насмехаются по поводу интервью, данного россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым (их Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии) о целях своей поездки в английский Солсбери руководителю пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян.

Часть пользователей сразу вспомнили легендарный фильм "Горбатая гора" (режиссер Энга Ли) с Хитом Леджером и Джейком Джилленхолом о ковбоях-гомосексуалистах.



Некоторые посмеялись по поводу того, что Петров и Боширов якобы отправились в Солсбери как обычные туристы - с отсылкой к фильмам "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером и "Вокруг света за 80 дней" со Стивом Куганом и Джеки Чаном. Ну и без нацистских аллюзий не обошлось и отсылок к Штирлицу.

Использовались и работы профессиональных художников.

Применялся и старый-добрый сарказм