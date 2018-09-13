"Потом эти "геи" скажут, что хотят сменить пол тайком от Путина": соцсети об интервью "отравителей" Скрипалей

Сегодня Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, дали интервью о целях своей поездки в Солсбери.

Если ранее один из них – Петров – заявлял, что он "даже до Алтая не может доехать" – то сегодня "ситуация на жердочке резко изменилась": в интервью Симоньян подозреваемые в отравлении уже утверждали, что поехали "оторваться" в Европу и заодно "посмотреть на собор".

В этом интервью было прекрасно все: от заявления самой Симоньян в ее Telegram-канале, что "мой мобильный знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта" – до прозрачного намека Петрова и Боширова на каминг-аут (признание в собственной нетрадиционной ориентации).

Пользователь Пятая колонка тут же написал: "Любой человек в России может легко сделать две вещи:

купить БУК в военторге и поехать воевать на Донбасс;

позвонить главреду RT Маргарите Симоньян".

При этом именно намек на "гейство" больше всего понравился пользователям соцсетей и антиправитепльственным Telegram -каналам.

Главный вывод из сегодняшнего шоу сделал Telegram-канал "Методичка": "Важный вывод из сегодняшнего гей-кабаре. В эту клюкву, безусловно, поверят жертвы телевизора, которые вряд ли посмотрят интервью полностью. Они схавают нарезку из новостей и ток-шоу Скабеевой. Критикам власти вполне хватило доказательств, предъявленных Великобританией".

Реакция соцсетей

Подавляющее большинство пользователей Facebook и Twitter посчитали интервью постановочным, а аргументы Петрова и Боширова – просто "отмазками".

"Я вот прям жду следующих эфиров с ними. Петров заявит, что ездили узнавать, какие анализы нужны, чтобы сменить пол. И делали это тайно, потому что Путина боятся, а поддерживают Навального)))) Это будет такой удар под дых!!!" – иронизирует Роман Каракьянов.

"Прочитал отчет про интервью с ГРУшниками из дела Скрипалей. Мол, просто предприниматели, ездили в Лондон "оторваться", но решили посмотреть собор (странное желание для отрывающихся, совесть замучила что ли?).

– Почему ходили везде вдвоем, как геи?

– Какое вам дело, не лезьте в личную жизнь. Флакон от Шанель? Мы что – идиоты, везти яд в женских духах? Это же смотрится странно в мужском багаже!

Хм... как раз в багаже двух мужиков, которые едут "оторваться" в Лондон вдвоем и не хотят, чтобы к ним лезли, это смотрится естественно. А вопрос, зачем были забронированы обратные билеты на два дня, вообще не задавали.

Не убедили, в общем", – пишет Борис Белякин.

Насторожил пользователей и факт отсутствия фотографий местных достопримечательностей у этих "туристов".

Реакция Великобритании

Не убедили Петров с Бошировым и британские власти. В МИД Великобритании уже заявили, что "правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.