Чехия осмелилась на решительные действия в отношении дипломатов РФ

В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
Чехия пошла на решительные меры и высылает 18 российских дипломатов, сообщил глава МИД страны Ян Гамачек, пишет сайт Novinky.
"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.
В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
Читайте такжеДипломат объяснил, какую ошибку допустил Байден в разговоре с Путиным
Отметим, Гамачек должен был 19 апреля посетить Россию для переговоров о получении вакцины против коронавируса Спутник V, но вчера отменил визит.
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.