Чехия осмелилась на решительные действия в отношении дипломатов РФ

Чехия высылает дипломатов РФ / grantist.com

Чехия пошла на решительные меры и высылает 18 российских дипломатов, сообщил глава МИД страны Ян Гамачек, пишет сайт Novinky.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.

В стране не исключают, что Москва может стоять за взрывом складов боеприпасов в 2014 году, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

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Отметим, Гамачек должен был 19 апреля посетить Россию для переговоров о получении вакцины против коронавируса Спутник V, но вчера отменил визит.

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