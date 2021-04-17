ФСБ раскрыла новые подробности задержания украинского консула

Подробности задержания украинского консула / "Прямий"

В Федеральной службе безопасности России раскрыли подробности задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Украинский дипломат якобы хотел купить закрытые базы данных, сообщает в субботу, 17 апреля Интерфакс.

Российские спецслужбы отмечают, что Сосонюк планировал приобрести базы данных в середине марта.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщили в ФСБ.

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: