ФСБ раскрыла новые подробности задержания украинского консула

Российские спецслужбы отмечают, что Сосонюк планировал приобрести базы данных в середине марта.
В Федеральной службе безопасности России раскрыли подробности задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Украинский дипломат якобы хотел купить закрытые базы данных, сообщает в субботу, 17 апреля Интерфакс.
Российские спецслужбы отмечают, что Сосонюк планировал приобрести базы данных в середине марта.
"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщили в ФСБ.
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
Автор: Екатерина Трохимчук