У Лаврова заговорили о "мести" после высылки дипломата РФ из Украины

В МИД РФ прокомментировали высылку дипломата из Киева / Reuters

В российском Министерстве иностранных дел оценили высылку старшего дипломата РФ в ответ на обвинения украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка в шпионаже и его высылке из России.

Российские власти считают высылку дипломата РФ из Украины не зеркальной мерой, а дипломатической местью, сообщает РИА Новости.

По словам информированного источника в российском внешнеполитическом ведомстве, украинский консул якобы совершил противоправное действие.

"В то время как высылка российского дипломата будет не чем иным, как дипломатической местью", - добавил неназванный источник в МИД РФ.

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Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.

Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: