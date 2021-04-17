У Лаврова заговорили о "мести" после высылки дипломата РФ из Украины

Российские власти оценили решение о высылке дипломата РФ из Украины.
В российском Министерстве иностранных дел оценили высылку старшего дипломата РФ в ответ на обвинения украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка в шпионаже и его высылке из России.
Российские власти считают высылку дипломата РФ из Украины не зеркальной мерой, а дипломатической местью, сообщает РИА Новости.
По словам информированного источника в российском внешнеполитическом ведомстве, украинский консул якобы совершил противоправное действие.
"В то время как высылка российского дипломата будет не чем иным, как дипломатической местью", - добавил неназванный источник в МИД РФ.
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Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.
Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.