По доносу торговца с рынка: появилось видео задержания ФСБ украинского консула

ФСБ задержала украинского дипломата / Прямий

В России показали видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

На опубликованном в YouTube видео запечатлено, что украинского дипломата задержали в одном из ресторанов.

Его привезли в здание ФСБ, где представители российских спецслужб обвинили Сосонюка в шпионаже.

Обратим внимание, что ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.

Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.

Читайте такжеРФ высылает задержанного консула Украины, появилась жесткая реакция МИД

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: