По доносу торговца с рынка: появилось видео задержания ФСБ украинского консула

ФСБ провела очную ставку, во время которой Александра Сосонюка обвинили в шпионаже.
В России показали видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
На опубликованном в YouTube видео запечатлено, что украинского дипломата задержали в одном из ресторанов.
Его привезли в здание ФСБ, где представители российских спецслужб обвинили Сосонюка в шпионаже.
Обратим внимание, что ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.
Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.
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Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
Автор: Алексей Тычина