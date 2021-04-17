В Петербурге задержали украинского консула

ФСБ задержала сотрудника Генконсульства Украины.
В российском Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в пятницу, 16 апреля, задержали украинского консула.
Задержан сотрудник Генерального консульства Украины в Петербурге Александр Сосонюк, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения ФСБ.
По его данным, дипломата задержали, когда он якобы получал от россиянина закрытую информацию из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.
"...данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации", – утверждают в ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что дипломату грозят меры, предусмотренные международным правом.
Дипломат имеет неприкосновенность в государстве, в котором работает, однако его можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. За такие проступки дипломата можно выдворить из страны и сделать персоной нон грата.
Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге было основано в 1998 году, оно находится по адресу ул. Бонч-Бруевича, 1B.
Сосонюк является сотрудником консульства уже около 10 лет. На сайте Генконсульства говорится, что он был консулом еще по состоянию на 16 октября 2012 года.
Ухудшение отношений Украины и России и агрессивные действия Москвы – что нужно знать
- Отношения между Киевом и Москвой испортились после Революции достоинства, которая началась в нашей столице в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний пророссийский президент Виктор Янукович – он сбежал в Россию и призвал Кремль ввести войска на украинскую территорию.
- Потом власти РФ начали агрессию против Украины, был захвачен Крым, и началось противостояние на Донбассе.
- В России и в Крыму патриотов Украины начали называть "радикалами" и "фашистами". ФСБ задерживала украинцев, в частности, за "экстремизм", некоторых граждан обвиняли в "шпионаже".
- В конце марта текущего года Россия пошла на новые агрессивные действия против Украины – под видом учений стянула войска к восточной границе нашей страны и перебросила новые силы в Крым.
- В Кремле утверждали, что никто не собирается двигаться к войне.