В Петербурге задержали украинского консула

В России ФСБ задержала консула Александра Сосонюка / Прямий

В российском Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в пятницу, 16 апреля, задержали украинского консула.

Задержан сотрудник Генерального консульства Украины в Петербурге Александр Сосонюк, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения ФСБ.

По его данным, дипломата задержали, когда он якобы получал от россиянина закрытую информацию из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.

"...данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации", – утверждают в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что дипломату грозят меры, предусмотренные международным правом.

Дипломат имеет неприкосновенность в государстве, в котором работает, однако его можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. За такие проступки дипломата можно выдворить из страны и сделать персоной нон грата.

Александр Соснюк задержан / ФСБ

Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге было основано в 1998 году, оно находится по адресу ул. Бонч-Бруевича, 1B.

Сосонюк является сотрудником консульства уже около 10 лет. На сайте Генконсульства говорится, что он был консулом еще по состоянию на 16 октября 2012 года.

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