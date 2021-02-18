В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам"

Российская ФСБ "отличилась" – узнала, кто наносил на дома в Воронеже "экстремистские надписи".
В российском городе Воронеж сотрудники Федеральной службы безопасности прекратили деятельность молодых людей, которые якобы были сторонниками молодежной "радикальной группы" из Украины – "МКУ".
Задержанных обвинили в совершении насильственных преступлений, а также причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, пишет ТАСС со ссылкой на сведения ФСБ.
На сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области говорится, что молодые люди баллончиками наносили на дома и заборы "экстремистские надписи".
Кроме того, одному из якобы участников группы приписали избиение парня в Воронеже в июле прошлого года.
Российские силовики добавили, что в создании "преступной группы" в Воронеже подозревают 19-летнего местного жителя.
"…местный житель создал преступную группу для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности. В этих целях в апреле 2020 года подозреваемый изготовил трафарет с текстом экстремистского характера…", – поделились в СК предварительными сведениями.
Силовики утверждают, что в результате обысков нашли атрибутику с неонацистской символикой и листовки "экстремистского содержания".
Читайте такжеВ России задержали четверых украинцев: первые деталиБыли допрошены шесть человек. Следователи направили в суд ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.
Примечательно, что в Сети нет информации о какой-либо украинской организации под названием "МКУ".
- Напомним, отношения между Украиной и РФ испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний пророссийский президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска на украинскую территорию.
- Потом российские власти начали агрессию против Украины, был захвачен Крым, и началось противостояние на Донбассе.
- В России патриотов Украины начали называть "радикалами" и "фашистами", были задержания. В РФ также "закрутили гайки", в частности начали "шить" противникам агрессии "экстремизм".