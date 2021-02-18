В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам"

В Воронеже задержали якобы сторонников "украинских радикалов" / УНИАН

В российском городе Воронеж сотрудники Федеральной службы безопасности прекратили деятельность молодых людей, которые якобы были сторонниками молодежной "радикальной группы" из Украины – "МКУ".

Задержанных обвинили в совершении насильственных преступлений, а также причастности к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, пишет ТАСС со ссылкой на сведения ФСБ.

На сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области говорится, что молодые люди баллончиками наносили на дома и заборы "экстремистские надписи".

Кроме того, одному из якобы участников группы приписали избиение парня в Воронеже в июле прошлого года.

Российские силовики добавили, что в создании "преступной группы" в Воронеже подозревают 19-летнего местного жителя.

"…местный житель создал преступную группу для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности. В этих целях в апреле 2020 года подозреваемый изготовил трафарет с текстом экстремистского характера…", – поделились в СК предварительными сведениями.

Силовики утверждают, что в результате обысков нашли атрибутику с неонацистской символикой и листовки "экстремистского содержания".

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Примечательно, что в Сети нет информации о какой-либо украинской организации под названием "МКУ".