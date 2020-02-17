ФСБ РФ организовала убийство Хангошвили в центре Берлина - Bellingcat

ФСБ организовала убийство в Берлине / "Прямий"

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, кто стоит за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. По их мнению, преступление спланировано и организовано Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Расследователи установили, что подготовкой к убийству занимался руководитель благотворительного фонда Вымпел для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский.

"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете Bellingcat.

При этом журналисты считают, что ФСБ и полиция РФ знали, кто на самом деле задержанный убийца, но соврали немецким правоохранителям. Кроме того, они пытались уничтожить данные о настоящей личности задержанного и его родственников.

"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году. Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные", - указано в отчете.

Как ранее сообщал Главред, Германия выслала двух сотрудников посольства Российской Федерации. Данное решение принято в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.