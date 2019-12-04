Меркель озвучила причины высылки российских дипломатов

Меркель поговорит с Путиным лично о высылке дипломатов РФ / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что именно она приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

"Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании убийства", - цитирует Меркель ТАСС.

По словам немецкого политика, она планирует обсудить высылку дипломатов с президентом России Владимиром Путиным 9 декабря в ходе саммита в нормандском формате.

"Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в нормандском формате, там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления", - заявила Меркель.

Отреагировал на высылку и российский МИД. В Москве назвали это "безосновательным и недружественным" решением.

"Мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер", — отметили в ведомстве.

Как известно, 4 декабря МИД ФРГ объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского командира в Берлине. В Кремле не соглашаются с обвинениями.

Напомним, 23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии, чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков.

Как ранее сообщалось, в Германии убили сына бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера - врача Фритца фон Вайцзеккера. Убийство произошло во вторник, 19 ноября, в одной из клиник Берлина.