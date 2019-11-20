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В Германии прямо во время лекции жестоко убили сына экс-президента - фото

20 ноября 2019, 09:12

Фритц фон Вайцзеккер читал доклад в одной из клиник Берлина. На него напал один из зрителей.

Серьезные травмы получил один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера / Фото twitter.com/BZ_NachtFloh

В Германии убили сына бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера  - врача Фритца фон Вайцзеккера. Убийство произошло во вторник, 19 ноября, в одной из клиник Берлина. 

Фритц фон Вайцзеккер был председателем отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, расположенной возле Шарлоттенбургского дворца, передает DW. 19 ноября он читал доклад перед 20 слушателями. Нападавший был одним из зрителей. В какой-то момент он напал на Фритца фон Вайцзеккера и нанес ее ножевое ранение. В результате 59-летний врач скончался.

Кроме того, серьезные травмы получил один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера. С тяжелым ранением его госпитализировали.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы пока неизвестны.

 Фото twitter.com/BZ_NachtFloh
Фото twitter.com/BZ_NachtFloh
Фото twitter.com/BZ_NachtFloh

Напомним, в Санкт-Петербурге известный историк-наполеоновед Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке. Мужчину арестовали на два месяца. Во время следственного эксперимента Соколов попытался покончить с собой

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