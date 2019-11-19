Российский "Наполеон"-расчленитель пытался покончить с собой: СМИ рассказали детали

Олег Соколов / Фото: Новая газета

Арестованный по делу об убийстве и расчленении российский историк Олег Соколов во время следственного эксперимента попытался покончить с собой.

Инцидент произошел 15 ноября, когда Соколов показывал, как убил и расчленил свою аспирантку, с которой сожительствовал пишут Невские новости.

При этом с историка сняли наручники, а он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же предотвратили суицид Соколова. Отмечается, что на нем были бронежилет и защитный шлем.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время Соколов "чувствует себя прекрасно", передает РБК.

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Напомним, Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.