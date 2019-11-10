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Доцент убил аспирантку и отрезал ей голову и руки: подробности чудовищного убийства в России

10 ноября 2019, 08:04

Историк хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у туристов, для чего подготовил костюм Наполеона, которому посвятил серию монографий.

Нож кровь
В Санкт-Петербурге историк убил любовницу / IBTimes UK

Шокирующее своей жестокостью убийство произошло в России. Убийцей оказался уважаемый доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.

По информации, Соколов, который в 2003 году получил награду от самого Жака Ширака, убил и расчленил свою студентку-аспирантку, которая стала его любовницей. Более того, историк хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у туристов, для чего подготовил костюм Наполеона, которому он посвятил серию монографий.

Отметим, о запланированном суициде доцент рассказал копам. По его словам, он хотел покончить с собой после того, как избавится от частей тела своей жертвы, пишут росСМИ.

С собой хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.

Добавим, что Соколова схватили утром в субботу, 9 ноября. 63-летний дядечка привлек внимание копов после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. К слову, девушка, по предварительным данным, приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила вуз три года назад. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Соколов признался, что у него с аспиранткой произошла ссора, поэтому он ее убил. Придя в себя, решил расчленить тело и избавиться от него. При это Соколов уточнил, что во время расчленения много пил, чтобы не потерять сознание.

То, что нашли копы в квартире известного историка, шокировало всех. Там правоохранители обнаружили тело убитой аспирантки и ее отрезанную голову, а в рюкзаке - травматический пистолет.

В свою очередь, водолазы во время поисков в реке Мойке останков тела предполагаемой жертвы историка нашли останки другого неизвестного человека, пишут росСМИ со ссылкой на учреждение "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга".

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, в реке обнаружен скелет неизвестного человека.

"Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

В следственных органах также рассказали, что сотрудники проверяют появившуюся в СМИ информацию, что Соколов якобы бил студенток.

Читайте такжеУбийство 5-летнего мальчика под Киевом: стало известно, кто из копов выпустил смертельную пулюНапомним, утром 3 ноября в лесопосадке на территории Лиманского района Одесской области правоохранители нашли тело 14-летней жительницы Суворовского района Дарьи Дробот. Девочка ушла из дома 2 ноября и не вернулась - ее разыскивали всю ночь. На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти.

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