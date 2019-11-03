Нашли убитой: стала известна судьба пропавшей на Одесчине девочки

Дарья Дробот ушла из дома и не вернулась 2 ноября/ Фото НПУ

В лесопосадке на территории Лиманского района Одесской области правоохранители нашли тело 14-летней жительницы Суворовского района Дарьи Дробот. Девочка ушла из дома 2 ноября и не вернулась - ее разыскивали всю ночь.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, об исчезновении Дарьи в полицию вчера сообщила ее мать.

"На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера", – говорится в сообщении.

По словам знакомых погибшей, они подростки вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Друзья разъехались по домам, не дождавшись их возвращения.

Поиски Дарьи Дробот продолжались всю ночь. Утром в воскресенье, 3 ноября, ее тело без признаков жизни нашли в лесополосе. Кроме того, полицейские установили личность парня, с которым девочка ушла от компании. Проводятся мероприятия для его розыска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками.

На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти. По факту умышленного убийства несовершеннолетней открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в одном из сел Беляевского района Одесской области несовершеннолетний случайно застрелил из охотничьего ружья своего деда 15-летнего знакомого. По данным правоохранителей, 12-летний подросток решил просто похвастаться оружием. Однако оно неожиданно выстрелило.