На Одесчине 12-летний мальчик застрелил друга

От полученного ранения 15-летний подросток умер / Фото od.npu.gov.ua

В одном из сел Беляевского района Одесской области несовершеннолетний случайно застрелил из охотничьего ружья своего деда 15-летнего знакомого.

По данным правоохранителей, 12-летний подросток решил просто похвастаться оружием. Однако оно неожиданно выстрелило. От полученного ранения 15-летний подросток умер.

Владельца оружия и 12-летнего мальчика доставили в участок, его допросили в присутствии родителей и психолога.

Фото od.npu.gov.ua

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в начале сентября, в Киеве на улице Федорова в пассажирском троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам. В результате инцидента пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу. Позже стрелка задержали.