В Киеве задержали стрелявшего в троллейбусе пассажира

Мужчину задержали при выходе из троллейбуса / Фото: Facebook/Оксана Блищик

В Киеве на улице Федорова полиция 6 сентября задержала мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе во время движения транспортного средства.

В полицию заявили случайные свидетели происшествия. Они предоставили видео журналистам НВ.

Уточняется, что правоохранители остановили троллейбус маршрута № 40 в районе Протасова Яра для задержания злоумышленника с огнестрельным оружием, применившем его в общественном транспорте.

Спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что злоумышленника действительно задержали в троллейбусе.

"Злоумышленника, стрелявшего в одного мужчину в троллейбусе, в другого — на остановке общественного транспорта, задержали в троллейбусе", — написала она в Facebook.

Оружие, из которого, вероятно, был произведен огонь, обнаружили в рюкзаке у задержанного.

/ Фото: Facebook/Оксана Блищик

/ Фото: Facebook/Оксана Блищик

Ранее в Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых.