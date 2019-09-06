В Киеве неизвестный расстрелял пассажиров троллейбуса: есть раненые

Парню "светит" до 7 лет лишения свободы.
В Киеве на улице Федорова в пассажирском троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам.
В результате конфликта пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, сообщили в полиции Киева.
Перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, и во время конфликта мужчина достал из рюкзака пистолет и выстрелил в оппонента.
На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.
Очевидцы оказали полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.
"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Ранее в Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых.