В Киеве неизвестный расстрелял пассажиров троллейбуса: есть раненые

В Киеве в троллейбусе произошла стрельба / facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве на улице Федорова в пассажирском троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам.

В результате конфликта пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, сообщили в полиции Киева.

Перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, и во время конфликта мужчина достал из рюкзака пистолет и выстрелил в оппонента.

На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.

Очевидцы оказали полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Полиция разыскивает стрелка / facebook.com/UA.KyivPolice

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена ​​степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых.