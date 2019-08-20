В Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых

20 августа 2019, 10:21

В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения, один - ножевое.

Правоохранители пытаются установить и задержать всех участников события / Фото Информатор

В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро Голосеевская между двумя группами людей произошел конфликт, который закончился стрельбой с применением травматического оружия. В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения, один - ножевое.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, ночью к правоохранителям поступило сообщение, что возле станции метро Голосеевская слышны выстрелы. По указанному адресу выехали копы. Уже на месте от очевидцев они узнали, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого применялось травматическое оружие. После инцидента правонарушители разбежались.

Известно, что госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места события изъят автомобиль Фольксваген.

Издание Информатор уточняет, что участие в конфликте приняли неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Причем, по словам свидетеля, стрельбу открыли именно люди на Mercedes. Сообщается также, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. 

Информатор также публикует фото и видео с места инцидента: 

Фото Информатор
Фото Информатор
полиция
Фото Информатор
Фото Информатор

Следователи Голосеевского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Правоохранители пытаются установить и задержать всех участников события, выяснить причины инцидента.

Напомним, в Киевской области сотрудник прокуратуры, который был явно навеселе, устроил стрельбу. Инцидент произошел в селе Слобода 11 августа рядом с местным кафе.

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Киев метро стрельба полиция новости Киева
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