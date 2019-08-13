На Киевщине прокурор в пьяном угаре устроил стрельбу

У прокурора было разрешение на ружье / bryansktoday.ru

В Киевской области сотрудник прокуратуры, который был явно навеселе, устроил стрельбу. Инцидент произошел в селе Слобода 11 августа рядом с местным кафе.

Сотрудник прокуратуры, находясь на улице, совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Стрелял мужчина в направлении поля, пишет УНН. К счастью, в результате проишествия пострадавших нет.

Копов вызвали местные жители. По предварительной информации, драгер показал наличие в крови прокурора алкоголя. Полиция изъяла у мужчины ружье и разрешение на него. Был составлен протокол об административном правонарушении по статье о стрельбе из огнестрельного оружия в населенных пунктах (ст.174 КУоАП), а также постановление о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии.

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