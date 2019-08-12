В Днепре полицейский покончил с собой прямо на посту

Коп закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета / forpost.media

В аэропорту Днепра случилась трагедия. Сотрудник отделения полиции покончил с собой прямо на рабочем месте.

Инцидент произошел 12 августа, пишет УНН. Во время несения службы сотрудник полиции, 1978 года рождения, закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

Полицейский отправил прощальную "смс" своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.

За данным фактом проводится досудебное расследование. Устанавливаются мотивы поступка правоохранителя.

Напомним, утро 29 июля в Киевском райсуде Одессы военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову.