"Дмитрия убили, это не самоубийство": появились новые подробности гибели Тымчука

29 июля 2019, 10:50

У Тымчука не было пьянства и депрессии, убежден его друг.

Тымчук
Дмитрий Тымчук умер 40 дней назад / УНИАН

Дмитрий Тымчук умер 40 дней назад при загадочных обстоятельствах. 19 июня его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его киевской квартире. 

Следователи рассматривают две версии - о суициде и об умышленном убийстве.

Отметим, несколько недель назад гражданская жена Тымчука поведала следователям, что в тот роковой день он был в депрессивном состоянии и застрелился сам у нее на глазах. Женщина рассказала, что нардеп в последнее время много пил. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, не пошел на работу и был в депрессивном состоянии.

Однако близкий друг политика Алексей Копытько не верит в самоубийство. Об этом он во всеуслышание рассказал на своей странице в Facebook.

"Какие-то мутные "эксперты" на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС. Какие-то ублюдки повадились разгонять враньё, выборочно цитируя материалы следствия и выдуманных "источников в окружении". Мол, "Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство".

Не могу написать много. Только один факт, который не является секретом.

Трагедия произошла в среду 19 июня, около 12.00. В 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Дима, подъехал наш коллега, который подвозил его в Раду. В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового (!) выезда "отбоя" не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве", - объяснил Копытько.

Копытько также добавил, что "в течение "двух недель пьянства и депрессии" Дима как-то умудрялся проводить встречи, общаться с коллегами, в т.ч. – иностранными, руководить нашим коллективом".

"Мы с ним общались в понедельник по рабочим вопросам. Поскольку началась пленарная неделя, а я во вторник собирался быть в Харькове, мы раскидали текущие задачи и обсудили планы, Дима дал ряд поручений.

Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию – не делайте этого.

Тем, кто разгоняет это враньё за деньги или по другому умыслу, просто хочу напомнить. Чтобы вы осознавали. Вы пытаетесь очернить достойного человека. Очень достойного. Такое не проходит бесследно и никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда", - высказался Копытько.

В комментариях под сообщением Копытько люди пишут, что не верят в самоубийство Тымчука.

"Немає жодних сумнівів, що Дмитра вбили. Занадто багато знав. В тому числі і по Боінгу... Озвучена версія слідства не вкладається ні в які ворота. Зараз намагаються заставити всіх забути, очорнити... Світла пам'ять Дмитру! Знайти винних у вбивстві - справа честі для його організаціі! Вірю, що зможуть!", - пишет Наталия Бедь.

"Ніхто в самогубство не вірить, ніхто в необережність не вірить, просто вбили!", - добавила Валентина Хошенко.

"Царствие небесное! Ушёл на Радугу... А мы и не верим этому трёпу, пусть зря не стараются", - высказалась Наталия Макарова.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, почему погиб Тымчук.

"Что именно произошло с Тымчуком, должно установить следствие. Однако, если анализировать гороскоп Дмитрия Тымчука, то можно сделать вывод, что его смерть от огнестрельного оружия была запрограммирована. И в день рождения нардепа, и в день смерти было одинаковое сочетание планет – Меркурий сошелся на небе с Марсом. А такое сочетание планет указывает на существующую для человека опасность смерти на охоте, от выстрела", - объяснил Росс.

Читайте такжеГибель Тымчука: стало известно, что мог пить нардеп перед смертьюПо словам астролога, если судить по расположению планет в гороскопе в Тымчука, то это однозначно не было самоубийством.

"Поскольку Венера была в соединении с Сатурном. Венера всегда указывает на женщину, потому в этой истории я бы рекомендовал одно: ищите женщину. Возможно, Дмитрия Тымчука убила женщина либо ее сообщник", - рассказал эксперт.

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