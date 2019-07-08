Застрелил себя на глазах у своей гёрлфренд: обнародованы новые детали смерти Тымчука

Сожительница Тымчука рассказала, что он застрелил себя у нее на глазах / УНИАН

Народный депутат Украины, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук умер 19 июня - его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его киевской квартире. Гражданская жена Тымчука поведала следователям, что в тот роковой день он был в депрессивном состоянии и застрелился сам у нее на глазах.

"Она (сожительница — Ред) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил", — сказано в материале уголовного дела, передает УП.

По информации, в момент выстрела сожительница Тымчука была рядом с ним в комнате.

Женщина рассказал, что нардеп в последнее время много пил. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, не пошел на работу и был в депрессивном состоянии.

Гражданская жена Тымчука рассказала, что в общении с ней он высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Читайте такжеГибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версиюПо информации издания Страна, сожительницей Тымчука была его помощница Алена Коваль.

Отметим, 27 июня этого года народному депутату Дмитрию Тымчуку исполнилось бы 47 лет.

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, почему погиб Тымчук.

"Что именно произошло с Тымчуком, должно установить следствие. Однако, если анализировать гороскоп Дмитрия Тымчука, то можно сделать вывод, что его смерть от огнестрельного оружия была запрограммирована. И в день рождения нардепа, и в день смерти было одинаковое сочетание планет – Меркурий сошелся на небе с Марсом. А такое сочетание планет указывает на существующую для человека опасность смерти на охоте, от выстрела", - объяснил Росс.

По словам астролога, если судить по расположению планет в гороскопе в Тымчука, то это однозначно не было самоубийством.

"Поскольку Венера была в соединении с Сатурном. Венера всегда указывает на женщину, потому в этой истории я бы рекомендовал одно: ищите женщину. Возможно, Дмитрия Тымчука убила женщина либо ее сообщник", - рассказал эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом нардепа Тымчука.