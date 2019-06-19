В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук умер от полученных травм

Нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук умер 19 июня.

Политик чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя, он скончался от полученных травм. Смерть Тымчука в Твиттере подтвердил нардеп Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать", - сообщил Геращенко.

Ранее под Днепром школьник застрелился из пистолета.