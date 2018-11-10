Под Днепром школьник застрелился из пистолета

Подростка обнаружил его отец.
В городе Першотравенск Днепропетровской области покончил с собой 16-летний ученик 11 класса одной из местных школ.
Как сообщает Dnepr24, парень выстрелил себе в голову из стартового пистолета.
Подростка обнаружил его отец. Мужчина вызвал скорую, однако врачам не удалось спасти парня, - он скончался в больнице.
Отмечается, что предсмертной записки подросток не оставил.
Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил, что на протяжении 2017 года в Украине покончили с собой около 6,5 тыс. украинцев.
В Центре отметили, что самоубийство входит в пятерку самых частых причин смерти молодежи 15-19 лет.