Под Днепром школьник застрелился из пистолета

УНИАН

В городе Першотравенск Днепропетровской области покончил с собой 16-летний ученик 11 класса одной из местных школ.

Как сообщает Dnepr24, парень выстрелил себе в голову из стартового пистолета.

Подростка обнаружил его отец. Мужчина вызвал скорую, однако врачам не удалось спасти парня, - он скончался в больнице.

Отмечается, что предсмертной записки подросток не оставил.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил, что на протяжении 2017 года в Украине покончили с собой около 6,5 тыс. украинцев.

В Центре отметили, что самоубийство входит в пятерку самых частых причин смерти молодежи 15-19 лет.