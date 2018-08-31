Двойное самоубийство в центре Днепра: СМИ рассказали о новых жертвах игр в соцсетях

В пятницу рано утром, 31 августа, в центре Днепра около ТРК "МОСТ-Сити" полицейские обнаружили тела девушки и парня без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодых людей. По предварительной информации, они выпрыгнули из апартаментов торгово-развлекательного комплекса, сообщает "Информатор".

По словам сотрудников торгового центра, они ничего не слышали, но заявили о том, что это самоубийство, и оно связано с неблагополучными играми в социальных сетях.

Отметим, что возле тел погибших были разбросаны лепестки роз.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Позднее стало известно о том, что в Украине в Украине появилась еще одна жертва опасных игр в соцсетях.

Напомним, "Главред" рассказывал, как защитить своего ребенка от суицидальной игры "Момо".

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.