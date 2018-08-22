Появилась первая жертва Момо в Украине

22 августа 2018, 18:49

Друзья девочки заявили, что София была подписана также на печально известные суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова".

Жертва Момо, София
Жертва Момо, София / Факты

В Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Расследуя причины ее поступка, среди ее контактов в мобильном обнаружили ссылку на Момо. Друзья девочки заявили, что София была подписана также на печально известные суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова". Тем не менее, они связывают ее поступок именно с Момо - в последнее время девочка сильно интересовалась этой темой, и даже вроде бы сумела связаться с Момо, похваставшись перед друзьями присланным ей жутковатым видео, передают "Факты".

Друзья заподозрили неладное, получив от Софии сообщение: "Прощайте, я сегодня уйду"; они бросились к ее дому, где обнаружили ее уже сидящей на подоконнике. Несмотря на все просьбы ее друзей, София все-таки спрыгнула, зажав при этом нос - будто ныряла. Дети пытались поймать ее, но у них ничего не вышло - в то же время, по Читайте такжеРежиссер Кантер снял свое самоубийство на видеоих словам, немало взрослых вокруг просто бездействовали, снимая происходящее на телефоны.

Девочку на реанимобиле отправили в Днепропетровскую областную детскую больницу. В первые дни медики не давали никаких прогнозов.

"Были попытки выйти из комы... Девочку ввели в искусственный сон. Самое основное на сегодняшний день — это состояние головного мозга и легких", - заявили в Днепропетровской областной детской больнице. 

Не так давно жертва Момо уже вышла из комы, но ее состояние по-прежнему тяжкое. В полиции сообщили о том, что было открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства" (наказание предусматривает 10 лет лишения свободы).

Напомним, "Главред" рассказывал, как защитить своего ребенка от суицидальной игры "Момо".

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Кривой Рог попытка суицида группа смерти Красная сова Синий кит
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