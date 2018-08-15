Женский бюст на курьих ножках: как защитить подростков от новой суицидальной игры Момо

Подростки получают запрос на переписку от пользователя с пугающей аватаркой / Instagram/nanaakooo

Опасная игра Момо, как интерактивная программа, судя по всему, работает только в WhatsAp, рассказала эксперт по психологической кибербезопасности кандидат психологических наук, медицинский психолог Наталия Бугаева.

По ее словам, ребенок получает запрос на переписку в WhatsApp от пользователя с Момо и пугающей аватаркой с изображением женской фигуры на куриных лапах, созданной японским кукольным мастером Мидори Хаяши. Позже Момо добавляется в контакты к пользователям, а потом начинает терроризировать их ночными сообщениями пугающего содержания, с изображением сцен насилия и звонками. Если ребенок соглашается начать игру, Момо дает экстремальные задания — пойти ночью на пустырь, спуститься в темный подвал, поднести к горлу нож, порезать себе руку или какую-либо другую часть тела и т. д. — и в случае невыполнения переходит к шантажу и угрозам.

Эксперт подчеркнула, что Момо всегда общается с пользователем на его языке, но если связаться с Момо с полностью чистой сим-карты и телефона, на котором нет абсолютно никакой информации, то Момо переходит на японский язык и пытается выяснить, кем является собеседник. Так что источник возникновения Момо, похоже, действительно находится в Японии.

«Проникая в гаджеты, вирус внедряется в телефонную память и приложения, считывая и передавая злоумышленникам базу контактов и личных данных. Имеется информация о том, что вирус может управлять микрофоном и видеокамерой жертвы — таким путем к преступникам попадают личные фотографии, видео, текстовые файлы и записи разговоров пользователей», говорит Бугаева в интервью "Фактам".

Она подчеркнула, что по мнению ряда специалистов, Момо является ботом, проникающим на девайс после sms-сообщения или звонка, а затем вирус вычисляет всю информацию пользователя по данным, хранящимся на его сим-карте, по IP-адресу, уникальному серийному номеру, который есть у каждого телефона формата GSM, так называемому IMEI.

Вместе с тем, если речь идет не о выдумке блогеров, а о настоящей суицидальной игре, то это, по словам Бугаевой, является психологическим терроризмом. Она также напомнила, что несмотря на то, что сообщений о «синих китах» в последнее время стало меньше, суицидальная игра из Украины не ушла.

По сообщениям СМИ, настоящее Момо не появляется в Сети с 11 июля 2018 года. По номеру никто не отвечает, хотя гудки идут. Первоначальный источник может потерять активность, однако это не исключает того, что трансформированные клоны Момо будут возникать и продолжать свою деструктивную деятельность.

«Чтобы обезопасить ребенка, нужно установить с ним доверительные отношения и рассказать о правилах психологической кибербезопасности. В случае с Момо следует объяснить, что перезванивать на незнакомые номера и вести переписку опасно. Нужно рассказать о возможных последствиях общения с Момо. Если ребенок уже играет в эту игру, окажите ему психологическую поддержку, не ругайте, объясните, что угрозы куратора, даже обещания убить близких, не более чем слова. И решите технический вопрос: если не получится избавиться от вируса, возможно, ребенку придется сменить телефонный номер. Обязательно предложите альтернативную безопасную игру, чтобы ребенок в поисках развлечений не попал в другую информационно-психологическую ловушку», добавила Бугаева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены.