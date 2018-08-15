Женский бюст на курьих ножках: как защитить подростков от новой суицидальной игры Момо

15 августа 2018, 01:15

Момо является ботом, проникающим на девайс после sms-сообщения или звонка, а затем вирус вычисляет всю информацию пользователя.

Момо
Подростки получают запрос на переписку от пользователя с пугающей аватаркой / Instagram/nanaakooo

Опасная игра Момо, как интерактивная программа, судя по всему, работает только в WhatsAp, рассказала эксперт по психологической кибербезопасности кандидат психологических наук, медицинский психолог Наталия Бугаева.

По ее словам, ребенок получает запрос на переписку в WhatsApp от пользователя с Момо и пугающей аватаркой с изображением женской фигуры на куриных лапах, созданной японским кукольным мастером Мидори Хаяши. Позже Момо добавляется в контакты к пользователям, а потом начинает терроризировать их ночными сообщениями пугающего содержания, с изображением сцен насилия и звонками. Если ребенок соглашается начать игру, Момо дает экстремальные задания — пойти ночью на пустырь, спуститься в темный подвал, поднести к горлу нож, порезать себе руку или какую-либо другую часть тела и т. д. — и в случае невыполнения переходит к шантажу и угрозам.

Эксперт подчеркнула, что Момо всегда общается с пользователем на его языке, но если связаться с Момо с полностью чистой сим-карты и телефона, на котором нет абсолютно никакой информации, то Момо переходит на японский язык и пытается выяснить, кем является собеседник. Так что источник возникновения Момо, похоже, действительно находится в Японии.

«Проникая в гаджеты, вирус внедряется в телефонную память и приложения, считывая и передавая злоумышленникам базу контактов и личных данных. Имеется информация о том, что вирус может управлять микрофоном и видеокамерой жертвы — таким путем к преступникам попадают личные фотографии, видео, текстовые файлы и записи разговоров пользователей», говорит Бугаева в интервью "Фактам".

Она подчеркнула, что по мнению ряда специалистов, Момо является ботом, проникающим на девайс после sms-сообщения или звонка, а затем вирус вычисляет всю информацию пользователя по данным, хранящимся на его сим-карте, по IP-адресу, уникальному серийному номеру, который есть у каждого телефона формата GSM, так называемому IMEI.

Вместе с тем, если речь идет не о выдумке блогеров, а о настоящей суицидальной игре, то это, по словам Бугаевой, является психологическим терроризмом. Она также напомнила, что несмотря на то, что сообщений о «синих китах» в последнее время стало меньше, суицидальная игра из Украины не ушла.

По сообщениям СМИ, настоящее Момо не появляется в Сети с 11 июля 2018 года. По номеру никто не отвечает, хотя гудки идут. Первоначальный источник может потерять активность, однако это не исключает того, что трансформированные клоны Момо будут возникать и продолжать свою деструктивную деятельность.

«Чтобы обезопасить ребенка, нужно установить с ним доверительные отношения и рассказать о правилах психологической кибербезопасности. В случае с Момо следует объяснить, что перезванивать на незнакомые номера и вести переписку опасно. Нужно рассказать о возможных последствиях общения с Момо. Если ребенок уже играет в эту игру, окажите ему психологическую поддержку, не ругайте, объясните, что угрозы куратора, даже обещания убить близких, не более чем слова. И решите технический вопрос: если не получится избавиться от вируса, возможно, ребенку придется сменить телефонный номер. Обязательно предложите альтернативную безопасную игру, чтобы ребенок в поисках развлечений не попал в другую информационно-психологическую ловушку», добавила Бугаева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
самоубийство группа смерти
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
01:54
Родившая сына после секса с тремя парнями россиянка выясняет отцовство с полицией
01:15
Женский бюст на курьих ножках: как защитить подростков от новой суицидальной игры Момо Видео
00:47
Американская супермодель обнажила грудь в ресторане, опубликовано фото
00:17
Москва "чешет затылок" из-за враждебности Трампа после встречи с Путиным - CNN
14 августа, вторник
23:55
Обнародовано видео штурма "торнадовцев" спецназом в Лукьяновском СИЗО Видео
23:26
В Москве умер детский писатель, на книгах которого выросло несколько поколений
22:59
"Ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро снялась топлесс в провокационной фотосессии - 18+ Фото
22:53
Сенцов должен сам просить о помиловании: СМИ рассказали об ответе АП Путина матери режиссера Видео
22:19
Джордж Мартин рассказал, почему постоянно убивает персонажей в "Игре престолов" Видео
22:16
Арестованные в Украине россияне попросили Путина обменять их на украинского политзаключенного Видео
21:56
ФИФА будет наказывать за обвинения во взяточничестве - Associated Press
21:40
"Динамо" - "Славия" - 2:0, киевляне вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов Видео
21:30
НБУ выбросил на рынок 66,6 миллиона долларов для спасения гривны
21:18
Трампа высмеяли гифкой со смеющимся Путиным
21:05
Скончался известный украинский политик и писатель Степан Пушик
20:56
Отмена железнодорожного и автобусного сообщения: в РФ пригрозили Украине ответными мерами
20:37
Валютные прогнозы удручают: где и в чем украинцам лучше хранить свои сбережения Видео
20:35
В Николаеве произошел массовый мор рыбы Фото
20:24
В Нацбанке рассказали, когда Украина может получить очередной транш МВФ
19:56
В США украинец установил мировой рекорд скорости на мотоцикле
19:28
Украинский заробитчанин повесился в польской больнице - СМИ
19:20
В оккупированном террористами "ДНР" Донецке рубль рухнул сильнее, чем в РФ
19:15
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
18:57
В Кировоградской области горе-родители морили голодом четырехлетнего сына Видео
18:56
Появились фотографии вещей, которые изъяли в бывшей камере "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО Фото
18:24
"Иловайский" отчет ООН не понравился батальону "Донбасс"
18:17
Названы знаки Зодиака, среди представителей которых больше всего маньяков
17:59
Антимонопольный комитет открыл дело на "дочку" "Нафтогаза"-оператора "трубы"
17:58
На полпути к кипячению: человечество ждут страшные муки из-за глобального потепления
17:53
Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
17:46
Льюис и Кличко не станут боксировать, а сыграют на ринге в шахматы
17:42
В Днепре судьи "отобоярились" от уголовного дела против убитого боевика "Гиви"
17:35
"Мерзавцы звонят": муж Вайкуле рассказал, как певицу унижают после заявления по Крыму Видео
17:23
Смертельное ЧП в Борисполе - во время ремонта двух работников "Киевоблэнерго" похоронило заживо
17:11
Роковой удар молнии и десятки жертв: что известно об обрушении моста в Италии Видео
17:03
"А за колючкой небо в тучках". Для комитетов Рады закупили несколько сот метров колючей проволоки
16:52
Холодницкого уже два года охраняют восемь человек из Управления госохраны - СМИ
16:45
"Лидеры ведут вас в ад". Пенсионерки из "Отрядов Путина" записали видеобращение к американцам Видео
16:33
В США одобрили вмешательство в генетику человека
16:18
"Я своего положения не стесняюсь": Регина Тодоренко впервые прокомментировала беременность
16:14
Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени Видео
15:55
После выборов 50 гривен за доллар? Вполне возможно мнение
15:54
"Рома" сделала предложение "Шахтеру" по Тайсону: названа стоимость трансфера
15:53
Генерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию Закарпатья
15:45
"Сидячий образ жизни убивает": Супрун посоветовала, как спасти жизнь
15:36
В Италии в результате обрушения моста погибли десятки людей, опубликованы фото и видео Фото Видео
15:31
С сыном и бывшим мужем: Ирина Билык показала, как проводит выходные Видео
14:59
Устроивший пьяное ДТП экс-прокурор получил высокую должность в Институте рака, опубликовано видео Видео
14:55
В Запорожье разыскивается 300-ый миллионер "Лото-Забава" новости компании
14:40
Когда украинцев ждет новый метеоудар: опубликован календарь магнитных бурь
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять