Две неудачные попытки суицида в Киеве: СМИ рассказали о спасенном мужчине, видео

В Киеве дважды пытался покончить с собой — застрелиться и выброситься с балкона — 64-летний местный житель, последние полгода он находился в депрессии.

После неудачных попыток свести счеты с жизнью, у киевлянина был единственный вопрос — "почему не сработало оружие", пишет ТСН со ссылкой на слова правоохранителей.

"... из травматического оружия мужчина выстрелил себе в рот — ...пуля застряла в небе. Ее вытащили и начали оформлять инцидент, когда самоубийца вскочил с места и побежал на балкон (находится на третьем этаже — Ред.) — от прыжка его спасла молниеносная реакция одного из копов", — отметило издание.

По его данным, родственники мужчины не хотят говорить, что заставило его так упорно пытаться совершить суицид. Соседи удивлены случившемся, семью назвали порядочной, а мужчину — военным в отставке.

"За ним служебный автомобиль приезжал, всегда в белой рубашке ходил", — рассказали собеседники и добавили, что недавно у него начались проблемы со здоровьем.

Напомним, 1 мая жительница Шевченковского района Киева сообщила, что ее муж пытался покончить с собой, выстрелив из пистолета, однако пуля не зацепила жизненно важные органы. Приехавшие на место происшествия копы вызвали скорую, предоставили пострадавшему помощь, а потом предотвратили еще одну его попытку свести счеты с жизнью.