Роковой прыжок с крыши дома: в Украине появилась еще одна жертва "Момо" - СМИ

В Каменском покончил с собой молодой парень / 5692

В Украине появилась еще одна жертва суицидальной игры "Момо". Накануне в Каменском Днепропетровской области произошло самоубийство.

Как сообщает местный ресурс 5692 со ссылкой на очевидцев, парень прыгнул с крыши многоэтажного дома и упал на козырек парадного входа.

При этом жители города, обсуждая происшествие, говорят, что погибшего к такому поступку подтолкнула страшная игра "Момо", которая набирает популярность по всему миру.

По словам старшего инспектора сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елены Тимченко, открыто дело по статье 115, Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все возможные причины самоубийства.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Напомним, "Главред" рассказывал, как защитить своего ребенка от суицидальной игры "Момо".

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.