Убийство бомжей под Днепром: стало известно о подозреваемом в преступлении сыне судьи

Сын судьи оказался безжалостным убийцей / Фото: Facebook/Богдан Кравченко

Один из подозреваемых в жестокой расправе над бездомными в Павлограде Днепропетровской области Богдан Кравченко оказался сыном судьи Юрьевского суда Днепропетровской области Светланы Маренич.

Как сообщает Обозреватель, второй подозреваемый в убийстве бомжей 18-летний студент первого курса Криворожского центра профессионального образования металлургии и машиностроения. Он воспитывался в приемной семье и рос без родителей.

Богдан Кравченко до 11 октября числился студентом Днепропетровского государственного университета внутренних дел, однако был отчислен за неуспеваемость.

"Он ни в чем не нуждался, все у него было. Он жуткий лентяй, постоянно пропускал занятия. Случалось, что приходили из деканата и буквально поднимали его с постели и отправляли на учебу. Он целыми днями тусовался в общаге, ничего не делал. Хотя парень, в принципе, способный и, если бы хотел, мог бы прекрасно учиться. Предметы ему давались легко, видимо, поэтому он считал, что как-то выкрутится", - рассказал один из сокурсников Кравченко на условиях анонимности.

Знакомые с Кравченко студенты вуза рассказывают, что он нередко конфликтовал с ребятами, которые жили с ним в одном общежитии. Его даже обвиняли в воровстве, однако мама в это не поверила.

"В общежитии ночью стали пропадать некоторые продукты, как-то исчезли даже котлеты. И все решили, что это он их просто съел. Разбирались с ним, но до какого-то конфликта дело не дошло. Хотя он был обеспеченным, деньги у него всегда были. Мама его приезжала, она очень заботилась о нем, даже слишком. Никакие замечания в его адрес не воспринимала, считала, что на него просто наговаривают", - вспоминает один из студентов.

Однокурсники уверяют, что на втором курсе у Кравченко появилось свое жилье в Днепре, и он переехал из общежития.

В связи со скандалом Юрьевский суд, в котором судьей работаем мама подозреваемого, опубликовал заявление.

"Напоминаем, что преступление, в котором обвиняется близкий родственник судьи, не связано с совершением судьей правосудия", - сказано в сообщении.

Напомним, в Павлограде трое бездомных скончались в больнице от побоев, нанесенных студентами. Судя по материалам дела, нетрезвые парни ворвались в сторожку и начали избивать людей, а потом подожгли помещение. Обвиняемые взяты под стражу, суд избрал им меру пресечения — два месяца ареста.