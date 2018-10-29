18 ударов кастетом: под Днепром проломили череп общественному активисту

Юрий Малимонов попал в реанимацию с проломленным черепом / Фото: Facebook/Денис Середа

В Павлограде Днепропетровской области 29 октября напали на 38-летнего общественного активиста организации "Национальные дружины" Юрия Малимонова.

Как сообщается в Facebook Нацдружин, причиной нападения является борьба пострадавшего с наркорекламой и активная антинаркотическая деятельность в городе.

Как сообщает активист Нацдружин Денис Середа в комментарии Павлоград.dp.ua, на Малимонова напали сзади, забрызгали глаза газовым баллончиком и нанесли порядка 18 ударов кастетом.

"Его сильно избили, ничего не забрали. Это был заказ", - рассказывает Середа, подчеркивая, что мобильный телефон и деньги у пострадавшего остались на месте.

Малимонов доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии с проломленным черепом и сломанной челюстью. Отмечается, что, вероятно, ему понадобится операция.

/ Фото: Facebook/Денис Середа

/ Фото: Facebook/Денис Середа

В полиции открыли уголовное производство и проводят мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, бывший министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире на телеканале "Прямой" подрался с активистом, главой общественной организации "Мережа ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем.