Экс-министр здравоохранения расцарапал активисту шею в прямом эфире - видео

Мусий нелицеприятно высказался о Шерембее / скриншот

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире на телеканале "Прямой" подрался с активистом, главой общественной организации "Мережа ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем.

"Только что в прямом эфире Телеканал "Прямий" экс-министр здравоохранения Олег Мусий расцарапал шею главе Мережа ЛЖВ Диме Шерембею (Dima Sherembey). Напомним, Олег Мусий является одним из главных противников медицинской реформы и неоднократно резко и агрессивно высказывался в адрес активистов ранее", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Как можно понять из поста, во время программы, темой которой была медицинская реформа, Мусий обозвал Шерембея "классическим манипулятором и лжецом", за что тот облил его водой из стакана. Затем возникла драка, в ходе которой активист получил легкие травмы.

После того, как присутствующие растащили дерущихся, Шерембей извинился перед зрителями, но заявил, что оскорбления от Мусия сносить не намерен.

Напомним, ранее нардеп от Радикальной партии Игорь Мосейчук избил клюкой нардепа от БПП Сергея Лещенко в прямом эфире.