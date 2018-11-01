На Днепропетровщине студенты до смерти избили трех бомжей

Иллюстративное фото / Яррег

В городе Павлоград трое бездомных скончались в больнице от побоев, нанесенных студентами.

Соответствующее заявление сделал замглавного врача городской больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров, сообщает "Павлоград.dp.ua".

По его информации, последний из трех избитых бездомных скончался в ночь с понедельника на вторник, с 29 на 30 октября.

Читайте такжеДрака и убийство: на Прикарпатье начальник до смерти забил подчиненного прямо в кабинетеКак сообщают журналисты, сейчас двое подозреваемых в совершении нападения помещены под стражу (без права внесения залога). Она оба студенты. Один учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй — в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Этот же подозреваемый приходится сыном судье Юрьевского суда.

К слову, представители ДГУВД утверждают журналистам, что молодой человек был отчислен из вуза за несколько недель до избиения – по причине пропусков занятий и плохого поведения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчину забили гантелью и замуровали тело.