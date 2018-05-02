В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти прохожих — СМИ

Во вторник, 1 мая, днем в Умани Черкасской области душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих — мужчину и женщину.

Злоумышленника задержали прохожие, сообщает Hromadske Uman со ссылкой на собственные источники.

"… неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от "Софиевки" (парк — Ред.) к центральному рынку, бросаясь на прохожих", — отметило издание.

По его данным, "он бил всех без разбора". "...одна женщина получила смертельные травмы и погибла. В районе рынка досталось и мужчине — он тоже не выжил", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Луцке пьяный мужчина, которого пять лет назад суд признал виновным в убийстве отца по неосторожности и отправил за решетку, до смерти забил свою мать. Узнать больше о преступлении можно здесь.