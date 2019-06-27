Ищите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук

По словам Влада Росса, в гороскопе Дмитрия Тымчука ничего не указывает на то, что он ушел из жизни по собственной воле.
27 июня этого года народному депутату Дмитрию Тымчуку исполнилось бы 47 лет. Всего за несколько дней до его дня рождения Тымчука не стало – 19 июня его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его киевской квартире.
Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что не верит в версию самоубийства нардепа.
"Что именно произошло с Тымчуком, должно установить следствие. Однако, если анализировать гороскоп Дмитрия Тымчука, то можно сделать вывод, что его смерть от огнестрельного оружия была запрограммирована. И в день рождения нардепа, и в день смерти было одинаковое сочетание планет – Меркурий сошелся на небе с Марсом. А такое сочетание планет указывает на существующую для человека опасность смерти на охоте, от выстрела", - объяснил Росс.
Читайте такжеДмитрий Тымчук погиб: версии правоохранителей, чем был известен нардепПо словам астролога, если судить по расположению планет в гороскопе в Тымчука, то это однозначно не было самоубийством.
"Поскольку Венера была в соединении с Сатурном. Венера всегда указывает на женщину, потому в этой истории я бы рекомендовал одно: ищите женщину. Возможно, Дмитрия Тымчука убила женщина либо ее сообщник", - рассказал эксперт.
Кроме того, Росс отметил, что Тымчук слишком много знал.
"А у нас традиционно при передаче власти от одного человека к другому часто начинает случаться "самоубийства". Он много знал. А в последнюю неделю жизни, похоже, отсиживался и прятался, но к нему все равно пришли", - заявил он.
Астролог отметил, что в версию о самоубийстве не верит.
"И не только потому что на несостоятельность этой версии указывает гороскоп, но и потому что говорил со многими людьми, которые знали Тымчука. Он, по их словам, был человеком другого плана, не в его натуре было стреляться. В гороскопе Тымчука точно нет указаний на возможность самоубийства. Был только один знак: риск погибнуть на охоте или в бою, на войне", - резюмировал астролог.
Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.
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