Ищите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук

По словам астролога, Тымчук - не тот человек, который бы стал сводить счеты с жизнью / Главред

27 июня этого года народному депутату Дмитрию Тымчуку исполнилось бы 47 лет. Всего за несколько дней до его дня рождения Тымчука не стало – 19 июня его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его киевской квартире.

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что не верит в версию самоубийства нардепа.

"Что именно произошло с Тымчуком, должно установить следствие. Однако, если анализировать гороскоп Дмитрия Тымчука, то можно сделать вывод, что его смерть от огнестрельного оружия была запрограммирована. И в день рождения нардепа, и в день смерти было одинаковое сочетание планет – Меркурий сошелся на небе с Марсом. А такое сочетание планет указывает на существующую для человека опасность смерти на охоте, от выстрела", - объяснил Росс.

Читайте такжеДмитрий Тымчук погиб: версии правоохранителей, чем был известен нардепПо словам астролога, если судить по расположению планет в гороскопе в Тымчука, то это однозначно не было самоубийством.

"Поскольку Венера была в соединении с Сатурном. Венера всегда указывает на женщину, потому в этой истории я бы рекомендовал одно: ищите женщину. Возможно, Дмитрия Тымчука убила женщина либо ее сообщник", - рассказал эксперт.

Кроме того, Росс отметил, что Тымчук слишком много знал.

"А у нас традиционно при передаче власти от одного человека к другому часто начинает случаться "самоубийства". Он много знал. А в последнюю неделю жизни, похоже, отсиживался и прятался, но к нему все равно пришли", - заявил он.

Астролог отметил, что в версию о самоубийстве не верит.

"И не только потому что на несостоятельность этой версии указывает гороскоп, но и потому что говорил со многими людьми, которые знали Тымчука. Он, по их словам, был человеком другого плана, не в его натуре было стреляться. В гороскопе Тымчука точно нет указаний на возможность самоубийства. Был только один знак: риск погибнуть на охоте или в бою, на войне", - резюмировал астролог.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.

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