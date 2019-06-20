"Депрессия и игра с оружием": СМИ узнали новые детали гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук перед смертельным выстрелом "игрался" пистолетом, выяснили журналисты / Главред

Нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук перед гибелью находился в депрессии.

До смертельного выстрела политик не чистил пистолет, а "игрался" им, сообщает Telegram-канала The Newsroom со ссылкой на слова его сожительницы.

По словам женщины, она просила народного избранника не "играться" оружием, положить пистолет, однако он не слушал.

"Депутат не чистил оружие, а "игрался" им, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок "вхолостую". По словам женщины, она просила его не делать этого... Далее, она говорит, что отвернулась, и тут раздался выстрел...", — отмечается в материале.

Издание добавило, что открытое по факту гибели Тымчука уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) доквалифицируют — или относительно самоубийства, или относительно гибели в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. В полиции назвали три основные версии причины гибели политика — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.