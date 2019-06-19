Дмитрий Тымчук застрелился: версии правоохранителей, чем был известен нардеп

Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолета / Главред

19 июня умер нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

О смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко. Политик случайно застрелился во время чистки наградного пистолета прямо в голову, уже мертвым его нашла супруга Ханна.

Правоохранители рассматривают три версии произошедшего: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Кто такой Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук – народный депутат от Народного фронта, политический журналист, координатор группы Информационное сопротивление и военный, подполковник запаса.

Тымчук родился 27 июня 1972 года в российской Чите, но детство его прошло в ГДР. Затем с семьей переехал в Бердичев, где и окончил политехнический колледж.

Отучился в Львовском высшем военно-политическом училище на факультете военной журналистики. Затем Тымчук работал журналистом в Нацгвардии Украины и в различных структурных подразделениях Минобороны.

Кроме того, Тымчук летал в командировки в Ирак, Ливан и Косово, посещая украинские контингенты миротворческих сил ООН.

С 2008 года он был главредом интернет-издания Флот2017.

2 марта 2014 года Тымчук основал общественную организацию Центр военно-политических исследований. Затем он инициировал создание группы Информационного сопротивления - это неправительственный проект, главной задачей которого является противодействие в информационном поле внешним угрозам, возникающим для Украины в основных сферах: военной, экономической и энергетической, а также в сфере информационной безопасности.

Тымчук стал достаточно популярным блогером, освещая аннексию Россией Крыма и агрессии РФ на Донбассе. Однако, сводки его авторства часто подвергались сомнениям из-за отсутствия фактов или наличия заведомо ложных доказательств.

На волне своей популярности в 2014 году на внеочередных парламентских выборах он прошел в Раду от партии Народный фронт.

Ранее Омелян пообещал отомстить за смерть Тымчука.