Омелян пообещал отомстить за смерть Тымчука

Дмитрий Тымчук

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал отомстить за смерть однопартийца Дмитрия Тымчука.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что покойный "серьезно мешал Кремлю".

"Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, раскрывая настоящее лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром! Отомстим", - написал Омелян.

Как сообщалось ранее, в Киеве в среду, 19 июля, был найден мертвым координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. Он также являлся народным депутатом фракции Народный фронт.

Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Также о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко. По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.