Зеленский посмертно наградил орденом нардепа Тымчука

Дмитрий Тымчук / Главред

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом За мужество ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).

Как сказано в соответствующем документе №470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины, Тымчука наградили "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Кроме того, Зеленский также присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).

Читайте такжеГибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версиюСоответствующий указ №468/2019 от 27 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как отмечает пресс-служба президента, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

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Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.