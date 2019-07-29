В Одессе боец Нацгвардии выстрелил себе в голову прямо в здании суда

По данным СМИ, рядом с пострадавшим нашли предсмертную записку/ azov.press

В Киевском райсуде Одессы утром 29 июля произошло чрезвычайное проишествие - военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.

Как сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения НГУ, инцидент случился во время несения службы. Военные, находившиеся в караульном помещении, услышали выстрел. Позже в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения в голову. Пострадавший госпитализирован. За жизнь нацгвардейца борются врачи. Проводится служебное расследование.

Как предварительную версию случившегося рассматривали неосторожное обращение с оружием. Позже издание Думская со ссылкой на источники сообщило, что нацгвардеец пытался покончить с собой – у него обнаружили предсмертную записку.

Также сообщается, что раненый военный - уроженец Тернополя, служит в 34-м отдельном конвойном батальоне Нацгвардии Украины.

Напомним, 61-летний ликвидатор последствий страшной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции Нагашибай Жусупов покончил жизнь самоубийством в городе Актобе в Казахстане – он выбросился с высоты.