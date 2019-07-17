На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы от Оппоблока

17 июля 2019, 00:27

Тело с огнестрельным ранением обнаружили в боксе предприятия в Первомайске

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа / Нацполиция

В городе Первомайск Николаевской области нашли мертвым кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина.

Как сообщает управление Нацполиции в Николаевской области, информация об инциденте поступила 16 июля около 19:30. Тело с огнестрельным ранением обнаружили в боксе предприятия по улице Гвардейской. Погибший - 56-летний кандидат в нардепы - был директором этого предприятия.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.

Главная версия – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Тем временем экс-нардеп Елена Бондаренко в Facebook подтвердила информацию.

"Мой коллега, кандидат-мажоритарщик от партии Оппозиционный Блок по 132 округу (Первомайск) Василий Мосякин найден убитым в своем кабинете. Его основной конкурент - одиозный местный "царек" латифундист Корнацкий. Полиция отрабатывает версию самоубийства", - написала политик.

По данным ЦВК, Василий Мосякин – директор первомайского КП Флора и кандидат в народные депутаты от "Оппозиционного блока".

Напомним, 15 июля в Дубно Ровенской области неизвестные заминировали автомобиль кандидата в депутаты Верховной Рады от объединенных сил националистов по избирательному округу №154 Владимира Ткачука.

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Первомайск убийство полиция Оппоблок выборы 2019
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