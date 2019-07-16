На Ровенщине заминировали авто кандидата в нардепы

Автомобиль принадлежит жене 31-летнего кандидата в депутаты

В Дубно Ровенской области неизвестные заминировали автомобиль кандидата в депутаты Верховной Рады - к авто прикрепили страйкбольную гранату.

Как информирует отдел коммуникации полиции Ровенской области, об инциденте стало известно 15 июля около 8:30.

30-летняя дубенчанка сообщила о поврежденном стекле и обнаруженной гранате на ручке двери принадлежащего ей автомобиля "Peugeot 5008". Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского.

Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестный прикрепил пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты.

К автомобилю прикрепили пиротехническое изделие / Нацполиция Украины

Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло.

Транспортным средством пользуется 31-летний муж владелицы авто, кандидат в народные депутаты.

По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

Как сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, речь идет о кандидате в народные депутаты от объединенных сил националистов по избирательному округу №154 Владимире Ткачуке.