"Спрыгнул с высоты от отчаяния": ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра сериала Чернобыль совершил суицид

Жусупов покончил жизнь самоубийством / Факты

61-летний ликвидатор последствий страшной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции Нагашибай Жусупов покончил жизнь самоубийством в городе Актобе, Казахстан – он выбросился с высоты.

Перед трагедией Жусупов посмотрел нашумевший во всем мире сериал Чернобыль от HBO, и его поглотили воспоминания о страшной катастрофе, он все время плакал, поделилась с журналистами дочь погибшего Гаухар.

По информации Daily Mail, трагедия произошла в конце июня, но стало о ней известно только сейчас.

По словам Бакитжана Сатова, главы организации Инвалиды Чернобыля Актюбинской области, Жусупов работал рядом с горящим реактором, в четвертом блоке, а позже — на советском ядерном полигоне в Семипалатинске.

Читайте такжеВ России срочно решили снять свой фильм о ЧернобылеСатов уточнил, что Жусупов ютился с женой и пятью детьми в комнате общежития и никак не мог получить квартиру от государства, в очереди на которую стоял более 10 лет как ликвидатор Чернобыльской аварии. Спустя время оказалось, что Жусупова нагло выбросили из списка очереди на получение жилья.

"Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье. Сейчас в области живет 244 ликвидатора аварии в Чернобыле, все мы инвалиды. Когда-то нас было больше 2 тысячи человек. Около 20 ликвидаторов до сих пор стоят в очереди на жилье. Я буду поднимать вопрос перед акиматом, чтобы вдова Нагашибая все-таки получила квартиру", – отметил Сатов.

Также стало известно, что Жусупов болел, его мучили сильные головные боли, он мог внезапно потерять сознание. Получал мизерную пенсию.

Напомним, ранее экс-патрон Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин расхулил творцов сериала Чернобыль, так как убежден, что они обезобразили исторические факты. Самым большим грехом создателей сериала Грамоткин считает то, что они вплели в фильм голых шахтеров.

Также ранее сообщалось, в России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой. Партия Коммунисты России требует от Роскомнадзора и МВД ограничения доступа к сериалу HBO Чернобыль из-за того, что трагедия, произошедшая на территории СССР в 1986 году, стала "объектом идеологической манипуляции".