В России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой

Чернобыль требуют запретить в России / Фото: кадр из сериала Чернобыль

Партия Коммунисты России требует от Роскомнадзора и МВД ограничения доступа к сериалу HBO Чернобыль из-за того, что трагедия, произошедшая на территории СССР в 1986 году, стала "объектом идеологической манипуляции".

"В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO. Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и Советской власти, и советских людей. Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу", - агентство приводит слова исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Читайте такжеСериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1У коммунистов подчеркивают, что хронология событий сериала и его ключевые эпизоды в целом соответствуют реальности, тогда как мотивация, поступки героев и обстановка в советском обществе являются ложью.

"Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала", — заявили в партии.

В компартии рекомендуют Роскомнадзору заблокировать доступ к сериалу на всех ресурсах, а правоохранителям инициировать против создателей уголовное дело за публичную клевету.

Напомним, украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году