Украинский режиссер обвинил авторов сериала Чернобыль в плагиате

Авторов Чернобыля обвинили в плагиате / Фото: кадр из сериала Чернобыль

Украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году.

Как сообщает Детектор медиа, речь идет о визуализировованной расшифровке разговора диспетчеров, которую показали в первой серии.

Приймаченко добавил, что за юридической помощью пока не обращался, поскольку ждет обращения от создателей сериала, которые, по его словам, должны признать свою ошибку. Он добавил, что заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте.

Читайте такжеВ России срочно решили снять свой фильм о Чернобыле"Мое видео — одно из первых по запросу в Google, под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения на использование, я бы был не против, лишь попросил бы указать авторство", — сказал режиссер.

Исполнительный продюсер киевской компании Radioaktive Film Евгения Яцута констатировала, что создатели сериала получили разрешение на использование видео от дирекции музея Чернобыля в Киеве. Она добавила, что видео размещали самые разнообразные ресурсы, а создано оно было еще во времена СССР.

Однако Приймаченко возразил и заявил, что, как автор, является владельцем исходного файла.

Напомним, Чернобыль стал самым популярным сериалом по версии IMDB, и вызвал эмоции у любителей СССР. А теперь стала известна точная дата премьеры сериала в Украине.